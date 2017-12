Zwei Treffpunkte sehr gut besucht Ganderkeseer feiern schon vor der Bescherung

Ganderkesee/Heide. Wer es schon vor der Bescherung muckelig wollte, ist ab den Vormittagsstunden des 24. Dezembers vor allem am Ganderkeseer Bahnhof sowie im Eiscafé Paulini in Heide auf seine Kosten gekommen.

Im Vergleich zu diesen beiden Publikumstreffs nahm sich der Andrang beim Schützenhof und beim Le Bistro eher bescheiden aus. Nach der verklungenen „Music Club“-Ära scheint sich das Publikum zum Frühschoppen an Heiligabend immer noch neu sortieren zu müssen.

Kaum ein Durchkommen beim „Hüttenzauber“

Kaum ein Durchkommen gab es zeitweise beim liebevoll hergerichteten und größtenteils überdachten Treffpunkt vor dem Don Gantero. Hatte der dortige „Hüttenzauber“ am Bahnhof bereits am Vorabend sehr viele Leute gelockt, so setzte sich das Schnacken, Trinken und Lachen in den Vormittagsstunden nahtlos fort. „Wir sind zuletzt fast jeden Abend hier gewesen, wann immer es ging“, sagte Manuel Abel im Kreise von Freunden. Die weihnachtliche Atmosphäre habe ihm zum Chillen gut gefallen.

Etwas mehr Publikum hatte sich Wirt Markus Hansen vom Schützenhof erhofft, auch wenn er sich nicht gänzlich unzufrieden zeigte. Dass die Geschäfte geschlossen waren, hat sich nach seiner Einschätzung deutlich bemerkbar gemacht: „Letztes Jahr waren die Leute noch einkaufen und dann einen Glühwein trinken.“

„Ich fände es besser, wenn wir uns absprechen“

Hansen überlegt schon, wie es sich für alle Gastronomen im Ortskern besser rechnen könnte: „Ich fände es besser, wenn wir uns absprechen und das Treffen jedes Jahr an anderer Stelle ausrichten.“ Platz genug für deutlich mehr Besucher hat er. Musiker Steve K. aus Hamburg, eigens für den Frühschoppen verpflichtet, wäre es sicher auch recht.

Unerwartet wenig Publikum war auch im Le Bistro anzutreffen. Auch dort dachten einzelne Gäste über den Zusammenhang zwischen geschlossenen Geschäften und Umtrunk nach.

Erste Bescherung des Tages schon im Eiscafé

Volles Haus, auch mit vielen Familien, dagegen im Eiscafé Paulini. Clou des Tages war die vorgezogene Bescherung. Wer ein verpacktes Geschenk mitbrachte, konnte sich später ein anderes aussuchen und staunte mitunter beim Auspacken nicht. 100 Päckchen kamen für die Aktion zusammen, deren Attraktivität die Eiscafé-Inhaber mit eigenen Gaben noch steigerten.