Manche Traditionen schon bekannt Flüchtlinge in Ganderkesee mögen Weihnachten

Ganderkesee. Geschmückte Innenstädte und Tannenbäume: Auch Flüchtlinge genießen die hiesigen Traditionen, wie einige im Gespräch verraten.

„Weihnachten ist für alle Kinder schön“, sagt Batoul Aktaa aus Syrien. Auch ihre Kinder haben viel Spaß an den Traditionen, die sie im Kindergarten oder in der Schule kennenlernen. Daheim wurden schon Plätzchen gebacken und es wird einen kleinen Baum geben.

„Wir haben damit kein Problem“, sagt Heba Allan dazu, dass die Kinder im Kindergarten und der Schule Weihnachten kennenlernen. „Weihnachten ist für alle.“

Im Sprachkurs der Diakonie berichten die beiden Syrerinnen und drei weitere Frauen aus Syrien, von ihren Erlebnissen mit ihren Kindern. Schnell erzählen sie sich munter, was sie schon kennen – etwa das Wichteln der Kinder in der Schule.

Tannenbaum fürs syrische Neujahrsfest

Fatima Sheikhmous erzählt stolz, dass ihre Tochter bei der Weihnachtsfeier in der Kirche St. Cyprian und Cornelius ihrer Schule mitsingt und dass es bei ihnen zu Hause einen großen Tannenbaum geben wird. Der ist aber nicht wirklich für Weihnachten da. Das kennen sie aus dem Islam nicht. In Syrien gibt es dafür einen großen Baum für das Neujahrsfest.

Orthodoxe Christen feiern eigentlich erst am 6. Januar

Andrija aus Serbien kennt einige Weihnachtstraditionen, auch wenn bei ihm zuhause ganz anders gefeiert wird. Denn die orthodoxen Christen feiern erst am 6. Januar. Dann wird auch mit der ganzen Familie gegessen. „Es gibt immer Fisch“, berichtet Andrija.

Aber Geschenke gibt es nicht wirklich. Wer aber das kleine Geldstück im süßen Weihnachtsbrot, der sogenannten Cesnica, findet, soll angeblich im kommenden Jahr immer Geld haben.

Geschmückte Städte im Dezember beeindrucken

Zaher lebt wie Andrija im Madiba-Haus am Wichernstift. Vor zwei Jahren kam er von Afghanistan nach Deutschland und kann sich noch gut daran erinnern, wie ihm bei seinem ersten Weihnachtsfest im vergangenen Jahr die geschmückten Innenstädte aufgefallen sind. Fast einen Monat lang beleuchtete Bäume und Blumen zu sehen, hatte ihn damals tief beeindruckt: „Ich finde das gut.“

Auch im Islam wird Jesu Geburt gefeiert

Jesus komme als Prophet im Koran vor, erklärt der Muslim. Und so werde die Geburt Jesu auch im Islam gefeiert – halt viel kleiner als bei den Christen. „Wir haben Respekt davor“, sagt Zaher über das christliche Weihnachtsfest.

Junge Flüchtlinge genießen Adventskalender und Geschenke

Der Adventskalender ist für die meisten etwas ganz Besonderes, auch Andrija kannte ihn zuvor nicht und ist ganz stolz, von Freunden einen eigenen bekommen zu haben. Auch bei den anderen jungen Flüchtlingen ist der Adventskalender der Wohngruppe sehr beliebt.

Die meisten interessierten sich kaum für das Fest an sich. „Die meisten finden die Geschenke einfach nur gut“, berichtet eine Betreuerin.

Spaß beim Backen und Dekorieren

Beim Dekorieren, dem Weihnachtsmarktbesuch oder dem gemeinsamen Plätzchenbacken seien die Flüchtlinge mit viel Spaß dabei und sie machen jeden Tag die Weihnachtsbeleuchtung an. „Aber wenn es jetzt nicht wär, glaub ich, wär es auch nicht so schlimm.“ Es gebe auch welche, die sich lieber in Ruhe in ihr Zimmer zurückziehen.

In den Ferien fahren einige zur Verwandtschaft

Viele nutzen die Ferien, um Familie in Deutschland zu besuchen – aber nicht um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Was hinter dem Fest steckt, sei schwer zu erklären – was auch an der Sprachbarriere liege. „Es ist eben nicht ihre Kultur“, sagt die Betreuerin. Andrija erzählt, dass die Flüchtlinge untereinander nicht über Weihnachten reden.

Zaher hat dieses Jahr ein paar Geschenke für seine Freunde gekauft. Und auch auf einem Weihnachtsmarkt war er. Das gesellige Zusammensein gefalle ihm. Es sei schön, die Kultur und das Essen zu erleben. „Das ist etwas ganz anderes“, sagt Zaher.