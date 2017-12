Veranstalter aus Delmenhorst Vorschießen lockt Hunderte Schaulustige nach Groß Ippener

Ein Vorgeschmack auf Silvester: Der Himmel über Groß Ippener war zeitweise hell erleuchtet. Foto: Manuel Titze

Groß Ippener. Ein Vorschießen von Feuerwerkskörpern in direkter Nachbarschaft von Hackfelds Dorfkrug in Groß Ippener hat am Donnerstagabend Hunderte von Schaulustigen begeistert.