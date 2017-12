Veranstaltungen in der Gemeinde In Ganderkesee und Bookholzberg Heiligabend nicht allein

Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen am Heiligabend, um sich die Zeit bis zur Bescherung zu verkürzen. Außerdem laden die Ganderkeseer Bürgerstiftung und die Bookholzberger Methodisten Menschen ein, die nicht alleine sein wollen.

Um Heiligabend nicht alleine feiern zu müssen, laden die Bürgerstiftung in Ganderkesee und die Methodisten in Bookholzberg auch in diesem Jahr wieder ein. Gefeiert wird im Kulturhaus Müller beziehungsweise in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche am Friedensweg.

Vorlesen und Weihnachtslieder singen

Von 18 bis etwa 21 Uhr soll in der Kirche zunächst in gemütlicher Runde zu Abend gegessen werden. Anschließend können die Gäste Geschichten vorlesen, klönen, spielen und Weihnachtslieder singen. Alle sind eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einer Ankündigung der Kirchengemeinde.

Für „Heiligabend nicht allein“ im Haus Müller war dagegen bereits eine Anmeldung notwendig. Gefeiert wird zwischen 17 und 21 Uhr.

Mehrere Frühschoppen

Mehrere Frühschoppen, bei denen sich Ganderkeseer und ihre Freunde die Zeit bis zur Bescherung verkürzen können, sind ebenfalls wieder geplant – zum Beispiel beim Don Gantero am Ganderkeseer Bahnhof. Von 10 bis 16 Uhr ist auch ein DJ mit dabei. Bereits am Abend zuvor ist ab 19 Uhr Livemusik mit Hensen und Blanke beim Hüttenzauber vorgesehen. Geöffnet ist ab 17 Uhr.

Rock, Pop und Weihnachtsmusik

Im Schützenhof am Habbrügger Weg wird an Heiligabend der Musiker Steve K. aus Hamburg erwartet. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr spielt er Rock, Pop, Oldies und ein bisschen Weihnachtsmusik, informiert Gastwirt Markus Hansen.

Party bis in die Morgenstunden

Beim Le Bistro an der Langen Straße gibt es einen Heiligabend-Treff von 10 Uhr bis zum Nachmittag. Außerdem steigt abends ab 21 Uhr eine Party bis in die Morgenstunden. Bereits am Samstagabend wird ab 22 Uhr DJ Olaf erwartet. Er legt Hits der 80er- und 90er-Jahre auf und erfüllt Musikwünsche.

Weihnachtswichteln im Eiscafé

Im Eiscafé Paulini am Rosenweg in Heide ist diesmal an Heiligabend ein Weihnachtswichteln geplant. Wer bis 12 Uhr ein verpacktes Geschenk mitbringt, kann sich ab 13 Uhr selbst ein anderes Geschenk aussuchen. Zusätzlich wollen die Eiscafé-Inhaber fünf Geschenke in Form von Gutscheinen hinzu steuern. Geöffnet ist das Café in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Kurz vor der Mittagszeit will der Weihnachtsmann kleine Geschenke verteilen.

Ehemalige treffen sich im Gymnasium

Darüber hinaus gibt es am zweiten Weihnachtstag auch wieder das Treffen ehemaliger Abiturienten und Abiturientinnen des Gymnasiums Ganderkesee in der Cafeteria der Schule. Die Türen sind von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Vorbereitet wird das Treffen auch diesmal wieder von Studienrat Jürgen Beier.