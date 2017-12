Auto prallt in Dötlingen gegen Baum Mann nach Unfall in Lebensgefahr – Kind schwer verletzt

Mann nach Unfall in Lebensgefahr – Kind schwer verletzt MEC öffnen

Das Auto kam in Dötlingen von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Foto: Nonstopnews

Dötlingen. Bei einem schweren Unfall in Dötlingen sind am Donnerstag ein 41 Jahre alter Autofahrer und ein fünf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Fahrer schwebte in Lebensgefahr.