Große Nachfrage an Veranstaltungen RUZ Hollen stößt an Grenze der Räumlichkeiten

Hollen. Auf ein erfolgreiches Jahr blickt das RUZ Hollen zurück. Es gab viel Anerkennung und viele schöne Kurse – aber der Raum dafür wird knapp.

„Wir hatten wirklich ein gutes Jahr“, lautete das Marina Becker-Kückens‘ Fazit bei der Vorstellung der Jahresstatistik. Erneut wurde das Regionale Umweltzentrum (RUZ) in Hollen für seine Arbeit geehrt.

Die hohe Anerkennung, etwa von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt beim Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung im April, des Bundespräsidenten oder von der Deutschen Unesco-Komission vor einigen Wochen, sei auch ein Türöffner für weitere Stifter. „Es ist kein bares Geld, aber eine Standortbestätigung“, sagte die Vorsitzende.

812 Veranstaltungen angeboten

Die Nachfrage an Veranstaltungen am RUZ blieb auch 2017 konstant hoch. Insgesamt wurden 652 Mal Gruppen aus Kindergärten und Schulen oder auch Erwachsene in Hollen begrüßt, dazu kommen 160 Kurse in Huntlosen. „Naturbildung ist wichtig und wird das auch immer bleiben“, unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Martin Brinkmann.

Anzeige Anzeige

Waldkurse führt junge Menschen an die Natur heran

Bei den Kursen in den Räumen des RUZ sei die Grenze erreicht. „Wir haben nicht mehr Räumlichkeiten zur Verfügung“, sagte Becker-Kückens. Zuwachs gibt es vor allem im Bereich Wald und Natur. „Da haben wir auch kein Raumproblem“, scherzte Brinkmann. „Es ist sehr wünschenswert, wenn junge Menschen an die Natur herangeführt werden“, sagte er zu den Kursen mit Marc Pietyra, die am RUZ Huntlosen stattfinden.

Weiterhin dreht sich in den meisten Kursen aber alles um die Ernährung. Damit konnte das RUZ noch mehr Schulklassen aus dem Landkreis und Delmenhorst erreichen und auch bei den Gymnasien zulegen, freute sich Becker-Kückens. An manchen Schulen sei das RUZ so etabliert, dass es feste Kooperationen gebe. Dabei stehen die Kurse schon zu Schuljahresbeginn fest und der Unterricht kann auf die Besuche angepasst werden.

Stromspar-Check ist ein Erfolgsprojekt

Die Vorsitzende freute sich auch über die vielen Mitarbeiter. Allein zehn der 43 Mitarbeiter gehören zum Stromspar-Projekt, bei dem 2017 in 254 bedürftigen Familien ein Stromspar-Check durchgeführt wurde.

(Weiterlesen: Projekt Stromspar-Check – Klimaschutz-Projekt geht in die Verlängerung)

Viele Studenten fragen inzwischen auch nach einem Praktikum beim RUZ. Das kann auch zu einer festen Stelle werden. So kam die vierfache Mutter Katja Wessolowski vor einem Jahr zum RUZ und wurde für das neue Projekt „Wertschätze regionale Lebensmittel“ feste Mitarbeiterin. Der dazugehörige Ratgeber mit exemplarischem Einkaufsführer ist ab sofort erhältlich. Entweder gegen eine Versandpauschale von fünf Euro, bestellbar unter Telefon (04223) 95056 oder gegen eine Spende vor Ort am RUZ in Hollen.