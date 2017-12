Bislang unbekannte Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee eingebrochen. Symbolfoto: Ole Spata/dpa

Ganderkesee. In der Nacht zu Mittwoch wurde in eine Ganderkeseer Apotheke an der Grüppenbührener Straße eingebrochen. Hinweise bitte an die Polizei in Wildeshausen.