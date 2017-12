Verkaufstermin am 21. Dezember Wieder Karten für Büttenabende beim dk in Ganderkesee

Die Ganderkeseer Faschingstollitäten haben am Dienstagabend der Rot-Blauen Garde einen Besuch abgestattet. Foto: Manuel Titze

Ganderkesee. Die Karten für den vierten Büttenabend waren zwar beim Verkaufsstart schnell weg. Für die anderen drei Faschingsveranstaltungen in der Halle am Steinacker in Ganderkesee gibt es aber noch zahlreiche Tickets – für den Premierenabend am Freitag, 26. Januar, für Samstag, 27. Januar, und für Freitag, 2. Februar.