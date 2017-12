Bauplanung in Hude Hude plant für Rettungsdienst, Polizei und DLRG

Hude. Die Rettungs- und Polizeiwache Hude wird in verkürztem Verfahren geplant. Die DLRG will sich in einem neuen Schulungsgebäude beim Hallenbad niederlassen.

Ein Drittel des Arnage-Parks neben dem Rathaus soll in einem verkürzten Verfahren ohne frühzeitige Bürgerbeteiligung in eine Baufläche für eine neue Rettungswache und Polizeistation umgewandelt werden. Der Vorschlag der Verwaltung wird im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt von einer Mehrheit aus CDU, FDP und Freien Wählern mitgetragen. Die am Mittwoch überstimmten Ratsmitglieder von SPD und Grünen sind weiterhin gegen das Projekt. Sie haben von Anfang an moniert, dass es im Haus des DRK-Kreisverbands direkt neben dem 1,7-Millionen-Neubau eine moderne und funktionsfähige Rettungswache gibt und dass im Park zu viel Grün geopfert wird.

Lärm- und Baumgutachten

Laut Planer Michael Meier (Ingenieurbüro NWP) hat ein Lärmgutachten ergeben, dass Rettungswache und Polizeistation an diese Stelle im Ortskern passen. Nicht einmal bei eingeschalteten Martinshörnern werde der zulässige Spitzenlärmwert erreicht. Meier wies auch darauf hin, dass nach einem Baumgutachten eine Linde im Park und vier weitere Bäume im südlichen Bereich des Rathausgrundstücks als unbedingt erhaltenswert in den Bebauungsplan eingezeichnet worden sind. „Auch andere Bäume bleiben stehen“, versicherte Meier. Er stellte klar, dass der Bebauungsplan einen Monat lang öffentlich ausgelegt wird und dass die Bürger in dieser Zeit Stellung nehmen können.

DLRG-Haus neben Hallenbad

Mit grundsätzlicher Unterstützung aller Ratsparteien und der Verwaltung kann die DLRG-Ortsgruppe Hude die Pläne für ein Schulungsgebäude im rückwärtigen Teil des Hallenbadgrundstücks vorantreiben. In dem eingeschossigen Flachdachbau mit rund 120 Quadratmetern Nutzfläche sollen laut Architektin Ulrike Janz-Janzen ein 50 Quadratmeter großer Schulungsraum sowie Nebenräume, unter anderem fürs Lagern von Ausbildungs- und Übungsgeräten, entstehen.

Neubau gut für Lärmschutz

Das Gebäude könne so platziert werden, dass Lärm der neuen Hallenbad-Lüftung abgeschirmt wird, der der Gemeinde Ärger mit Anwohnern beschert hat. DLRG-Kassenwartin Dana Horstmann-Werpup berichtete von Baukosten in Höhe von knapp 200000 Euro, die die DLRG mit Zuschüssen jetzt finanzieren könne.