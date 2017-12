Beim Überholen verschätzt 87-jähriger Delmenhorster baut Unfall in Dötlingen

87-jähriger Delmenhorster baut Unfall in Dötlingen MEC öffnen

Auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen ist es bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall gekommen. Symbolfoto: Michael Gründel

Dötlingen. Auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen ist es bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall gekommen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.