Einbruch in Büroräume in Wildeshausen

Zwischen Montag und Dienstag sind unbekannte Täter in Büroräume an der Heemstraße in Wildeshausen eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, sind unbekannte Täter in Büroräume an der Heemstraße in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.