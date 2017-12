Rauch in Mehrfamilienhaus Pizza löst 300. Einsatz für Ganderkeseer Feuerwehr aus

Der Trupp mit Atemschutz rettete den schlafenden Bewohner aus seiner verqualmten Wohnung. Foto: Christian Zoschke

maba Ganderkesee. Wegen verdächtigem Rauch in einem Mehrfamilienhaus mit 25 Parteien ist die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee am Dienstagabend ausgerückt. Es war der 300. Einsatz für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in diesem Jahr.