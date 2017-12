Zwei Einsätze am Dienstag Feuer in Sandkruger Holzfirma

Sandkrug . Zwei Schwelbrände innerhalb weniger Stunden haben die Feuerwehr am Dienstag bei einem holzverarbeitenden Betrieb an der Theodor-Heuss-Strasse in Sandkrug gefordert. Dabei musste auch ein kompletter Holzspänebunker geleert werden.

Die Großleitstelle Oldenburg alarmierte die Feuerwehr Sandkrug das erste Mal um 10.12 Uhr per Funkmeldeempfänger und Sirene, berichtet Timo Nirwing, Pressewart der Feuerwehr Sandkrug. Es brannte in einer Absauganlage für Holzspäne. Mit der Wärmebildkamera konnte der Schwelbrand in dem Rohrsystem unter der Decke der Halle schnell lokalisiert werden. Die Brandbekämpfer öffneten das Rohrsystem und kehrten die glimmenden Holzspäne vorsichtig in eine Auffangwanne. Draußen vor der Halle wurden die glimmenden Holzspäne dann abgelöscht. Vorsorglich wurde auch der Rest der Absauganlage mit der Wärmebildkamera abgesucht. Weitere Glutnester wurden nicht gefunden, sodass die Feuerwehr nach eineinhalb Stunden wieder einrücken konnten.

Weiter Einsatz am Nachmittag

Um 16 Uhr wurden die Kameraden dann erneut von der Großleitstelle Oldenburg alarmiert. Wieder ging es zu dem holzverarbeitenden Betrieb. Dieses Mal brannte es in einem Holzspänebunker. Mitarbeiter hatten bereits damit begonnen, Glutnester aus dem Holzspänebunker zu schaufeln. Gemeinsam mit einem Verantwortlichen wurde dann entschieden, den gesamten Bunker zu leeren, um an eventuell weitere unentdeckte Glutnester heranzukommen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz stieg in den Bunker und leerte ihn. Anschließend wurden die Holzspäne mit Wasser und Schaum abgelöscht. Eine abschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab keine weiteren Glutnester. Um 18 Uhr konnten alle Kameraden die Einsatzstelle wieder verlassen. Insgesamt rückten zu den beiden Einsätzen 36 Brandbekämpfer mit vier Fahrzeugen aus.