Betrüger rufen an Polizei warnt vor „falschen“ Beamten in Wildeshausen

Wildeshausen. Falsche Polizisten treiben derzeit in Wildeshausen ihr Unwesen. Bei Anrufen geben sie sich als Polizeibeamte aus.

Wie die „echte“ Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich bislang unbekannte Täter am Montag bei Telefonaten als Polizeibeamte ausgegeben. Bei den Anrufen behaupteten sie, dass in der jeweiligen Straße eine ältere Dame überfallen und eingesperrt worden wäre. Dabei hätte die Polizei in dem Haus der Dame einen Zettel gefunden, auf dem auch der Name der angerufenen Personen aufgeführt gewesen sei. In den bisherigen Fällen haben die angerufenen Personen das Gespräch beendet, weil sie erkannt hatten, dass sie nicht mit einem „echten“ Polizeibeamten telefonieren.

Polizei warnt vor unbekannten Anrufern

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, unbekannten Anrufern Auskünfte am Telefon zu erteilen. „Täter lassen sich häufig kreative Vorwände einfallen, um in Wohnungen zu gelangen oder Auskünfte über im Haus vorhandene Wertgegenstände zu erhalten“, teilte die Polizei mit.

Bei Zweifeln an die echte Polizei wenden

Bei Zweifeln, ob es sich um die „echte“ Polizei handelt, kann man sich auch bei der örtlichen Dienststelle die Identität der Beamten bestätigen lassen. Ist es trotz aller Vorsicht zu einer Tat gekommen, sollte unbedingt Anzeige bei der Polizei erstattet werden, heißt es in der Mitteilung.