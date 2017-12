Zeugenaufruf der Polizei Einbruch an der Wagnerstraße in Ganderkesee

Einbruch an der Wagnerstraße in Ganderkesee MEC öffnen

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagvormittag, 11 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Wagnerstraße eingebrochen.