Theater im Hof Kunst Speelkoppel Hoyerswege begeistert mehr als 100 Besucher

Ganderkesee. Die Erwachsenen, aber auch die Kinder der Speelkoppel Hoyerswege haben ihren Besuchern am Samstag einen kurzweiligen Abend geboten.

Die Speelkoppel Hoyerswege begeisterte am Samstag mehr als 100 Besucher mit ihrem neuem Theaterstück „Wer is dor in mien Lief togang?“ auf dem Hof Kunst in Schlutter. Den Start machten die Koppelkinder mit ihrem Beitrag „28:7“. Foto: Melanie Hohmann