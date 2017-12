Neue Tanzgruppe bei Büttenabenden First Try überzeugt beim Casting für den Fasching

Ganderkesee. Die neue Tanzgruppe First Try ist erstmals im Programm der Büttenabende vertreten. Die Tänzerinnen sorgen mit ihren Hip-Hop-Moves für mächtig Schwung.

Das hat gepasst: „Wir sind relativ sprachlos, das kommt selten vor“, meinte Kirstin Rohlfs vom Regieteam für die Büttenabende nach dem schwungvollen Auftritt der acht Mädels von First Try. Die Hip-Hop-Tanzgruppe der in diesem Jahr von Delmenhorst nach Falkenburg umgezogenen Tanzschule Ute Wessels wird bei der Büttenabendpremiere am 26. Januar zum ersten Mal beim Fasching dabei sein. Gestern gehörten die 17- bis 23-jährigen Tänzerinnen zu den sechs Tanzgruppen und Garden, die sich in der Turnhalle der Grundschule Lange Straße beim Casting für die Büttenabende vorstellten.

Büttenabende mit 16 Programmpunkten

Lolly Pops, Temptation und die Rot-Blaue, Grüne sowie die Männergarde gehören dabei schon zum festen Programminventar des Faschings um den Ring. Beim Casting ging es laut Jens Hambach, der zusammen mit Rohlfs das Regieteam bildet, auch gar nicht ums Aussieben, sondern ums Sichten der Gruppen, um wichtige Erkenntnisse für den Programmablauf und die Anforderungen an die Bühnentechnik. Zu weiteren Gruppen fährt das Team hin, insgesamt 16 Programmpunkte werden die Büttenabende in dieser Session zu bieten haben, kündigte Rohlfs an.

First Try hat sich erst im Frühjahr formiert

Die Gruppe First Try hat sich erst in diesem Frühjahr in der Tanzschule Ute Wessels gebildet. Da die Show Dance Ladys diesmal pausieren, habe man die neue Gruppe im Hinblick auf die Büttenabende angesprochen, sagte Rohlfs.

Das Prinzenpaar Lars I. und Julia I. hat derweil sein Besuchsprogramm bei den Aktiven des Faschings fortgesetzt. Am Samstag schauten die Tollitäten zusammen mit den Ehrendamen Kira und Angie bei der GGV-Bigband vorbei, die bei der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee probt.