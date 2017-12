Vermutlich nach Diskobesuch 18-jährige Autofahrerin aus Ganderkesee baut Unfall

Ganderkesee/Wildeshausen. Wohl nach Diskobesuch: Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Ganderkesee hat am 2. Dezember um kurz nach 6 Uhr in Wildeshausen einen Unfall verursacht.

Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Ganderkesee hat am frühen Samstagmorgen um kurz nach 6 Uhr auf der Kreuzung Westring/Ahlhorner Straße in Wildeshausen einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben nahm sie einem 27-jährigen Autofahrer aus Dötlingen die Vorfahrt und rammte dessen Wagen. Die junge Frau befuhr den Westring von der Disko Five Elements kommend in Richtung B 213 und wollte nach links in die Ahlhorner Straße abbiegen. Dabei übersah sie das aus Richtung Delmenhorst entgegenkommende Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, verletzt wurde niemand.