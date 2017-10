„Dötlinger Gartenkultour“ Dötlinger öffnen herbstliche Gärten für Besucher

Dötlingen. Ausgefallene Landschaften in herbstlichen Farben: Über 30 Ortsansässige zeigten am Dienstag ihr gestalterisches und handwerkliches Können bei der „Dötlinger Gartenkultour“.

Von handgemachten Kunstwerken über blühende Landschaften bis hin zu kulinarischen Spezialitäten: Vieles gab es für die Besucher am Dienstag bei der „Dötlinger Gartenkultour“ zu entdecken. Zum dritten Mal in diesem Jahr öffneten rund 30 ortsansässige Künstler, Gastronomen, Galeristen und Anwohner ihre Türen und Pforten und luden zu einer Rundreise durch Ateliers, Gärten und Cafés ein.

Besondere Schmuckstücke

„Es ist einfach schön etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben“, findet Markus Kuhlenbach. Der begeisterte Hobby-Gärtner nimmt schon seit vier Jahren an der Veranstaltung teil und präsentiert in seinem Privatgarten auch die besonderen Schmuckstücke des Bruders Gregor Kuhlenbach. „Geschliffene und polierte holzigen Kerne verarbeite ich weiter zu Halsketten“, erklärt er.

Inspiration für den eigenen Garten

Es sind diese ungewöhnlichen Kunsthandwerke, die hunderte Besucher nach Dötlingen locken. Aber auch die aufwendig gestalteten Gärten seien ein Besuchermagnet, ist sich Bernd Voss sicher, der seinen „Bäumegarten“ für die Schaulustigen öffnete. „Hier kann man sich für Zuhause inspirieren lassen“, meint Besucherin Martina von den Berg. Andere Gäste waren von der herbstlichen Stimmung angetan, die durch die melancholischen Klänge des Musiker-Duos Markus Häger und Thomas Schlegel noch verstärkt wurden.

Farbenfrohe Glasmalerei und humoristische Plastiken

Wer bei dem unsteten Wetter lieber Zuflucht im Trockenen suchte, fand diese in den zahlreichen Cafés und Ateliers. Künstlerin Gertje Kollmann zeigte in ihrer Galerie im Heuerhaus farbenfrohe Glasmalereien von Bernd Müller-Pflug und Stefanie Supplieths humoristische Plastiken. „Die ‚Gartenkultour‘ ist über die Jahre immer erfolgreicher geworden“, freute Kollmann sich.