GGV beim beim Oldenburger Kramermarkt Bewunderung für Ganderkeseer Prinzessinnenkleid

Ganderkesee/Oldenburg. Die Ganderkeseer kennen kein schlechtes Wetter. Auch beim verregneten Kramermarktsumzug ließen sie sich die Stimmung nicht vertrüben.

Bereits zum dritten Mal nahmen die Faschingsfreunde der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) am Samstag beim Umzug des Oldenburger Kramermarkts teil. Manche Besucher hätten sich richtig über die Ganderkeseer gefreut, erzählt Klaus Paukstat.

Für die auslaufende 66. Session – ein besonderes Jubiläum unter Narren – hatte die Formation auch das Prinzenpaar Christian I. und Anke III., das noch bis zum 11. November im Amt ist, mitgenommen. Das Kleid der Prinzessin sei vom Publikum besonders bewundert worden. Dazu kamen die einzelnen Abteilungen, statt wie im vergangenen Jahr ausgewählte Gruppen.

Mit fünf Garden und Spielmannszug dabei

Zusammen mit den Spielmannszug nahmen die fünf Garden am Umzug teil. Die Männergarde, die rot-blaue, die grüne und die weiß-pinke Garden sowie die weiß-blauen Funken verteilten mehr als 5000 Luftballons sowie 500 Kilogramm Kamellen an das Oldenburger Publikum.

So kamen über 100 Ganderkeseer Narren zusammen, die jedoch leider in Regensachen auftreten mussten. Die Stimmung sei dennoch sehr gut gewesen, berichtet Paukstat: „Es war ein schönes Bild und die Leute waren gut drauf.“

Erfahrung zählt sich aus

Während des Umzugs habe es die ganze Zeit geregnet, sagt Paukstat: „Wir kennen das ja.“ Denn durch den großen Rosenmontagsumzug im Februar jedes Jahr in Ganderkesee sind die Faschingsfreunde mit schlechtem Wetter bestens vertraut. Diese Erfahrung hat sich nun auch in Oldenburg ausgezahlt und so ließen sich die Ganderkeseer auch hier nicht die Stimmung verregnen.