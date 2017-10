Apfeltag beim RUZ Ganderkeseer lernen alles rund ums Apfelsaftmachen

Die zehnjährige Leni Katz und ihre Schwester Ronja (12) wagten sich an die Apfelpresse für den Most. Foto: Mareike Bader

Ganderkesee-Hollen. Für zu Lernen und zu Entdecken gab es beim Apfeltag am Umweltzentrum Hollen. Am Ende gab es leckeren Most zu trinken.