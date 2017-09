Podiumsdiskussion in Ganderkesee Landtagskandidaten liefern sich sachliche Debatte

Ganderkesee. Hitzige Debatten und scharfe Kontroversen sind am Freitagabend weitestgehend ausgeblieben, als sich die Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Wahlkreis 64 (Oldenburg-Land) bei einer Podiumsdiskussion Fragen zu den wichtigsten landespolitischen Themen stellten.

Rund 85 Besucher informierten sich im Sitzungssaal des Rathauses Ganderkesee auf Einladung der regioVHS über die Standpunkte der Parteien zu den Themen innere Sicherheit und Migration, Bildung, Landwirtschaft und Umwelt sowie Verkehr. Es wurde sachlich debattiert, große Gegensätze wurden meist nicht offenbar, oftmals unterschieden sich die Positionen nur in Nuancen.

Bei Inklusion gehen die Meinungen auseinander

In der Bildungspolitik etwa herrschte Einmütigkeit in der Runde darüber, dass nach vielen Jahren der immer neuen Strukturveränderungen jetzt Ruhe in die Bildungslandschaft einkehren müsse. Beim Stichpunkt Inklusion verteidigten Axel Brammer (SPD) und Eduard Hüsers (Grüne), der die verhinderte Grünen-Kandidatin Kirsten Neuhaus vertrat, das Vorantreiben der Einbeziehung von Schülern mit Handicap in den Regelschulen durch Rot-Grün. Anne-Marie Glowienka (CDU), Niels-Christian Heins (FDP), Arnold Hansen (Freie Wähler) und Harm Rykena (AfD) sprachen sich hingegen nachdrücklich für ein Fortbestehen der Förderschulen und eine Wahlmöglichkeit der Eltern aus.

Kein Vertreter der Linken erschienen

Den breitesten Raum nahm das Thema innere Sicherheit ein. Hier durfte man gespannt sein, wie sich AfD-Kandidat Rykena positioniert. Ursprünglich waren nur die Kandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien eingeladen, nach scharfer Kritik von Arnold Hansen wurden die drei weiteren Wahlkreiskandidaten nachträglich zur Podiumsdiskussion hinzugebeten. Ein Vertreter der Linken nahm am Freitag allerdings nicht teil.

Bei Flüchtlingen kommt kurz Schärfe in die Diskussion

Wenn auch nur ganz kurz, so kam doch etwas Schärfe in die Debatte, als die Integration von Flüchtlingen behandelt wurde. Harm Rykena kritisierte, es werde zu viel dafür getan, dass Flüchtlinge auf Dauer in Deutschland leben und sprach von „Masseneinwanderung“. Die prompte Entgegnung von Eduard Hüsers wurde mit Beifall aus dem Publikum quittiert: „In welcher Welt leben Sie? Das sind Kriegsflüchtlinge.“

Nicht alle Kandidaten für Ausbau der Windkraft

Anne-Marie Glowienka ließ sich hinsichtlich einer personellen Aufstockung der Polizei als einzige auf eine konkrete Zahl ein: „Die CDU möchte 3000 Polizisten mehr einstellen.“ Axel Brammer hielt dem entgegen, dass in Niedersachsen „noch nie so viele Polizisten in Ausbildung wie jetzt“ gewesen seien.

Unterschiedliche Akzente wurden beim Themenkomplex Umwelt hinsichtlich der Windkraft gesetzt. Lediglich Brammer und Hüsers befürworteten einen weiteren Ausbau. Glowienka sprach sich gegen neue Windkraftanlagen und stattdessen für das Repowering der bestehenden Anlagen aus.