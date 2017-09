Workshop in Ganderkesee Hilfe für Frauen bei beruflicher Selbstständigkeit

Wirtschaftsförderin Christa Linnemann (links) und Kerstin Vogelsang (EFA) werben für den Gründerinnen-Workshop. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Ganderkesee. Die Gemeinde Ganderkesee nimmt zum dritten Mal an der bundesweiten Gründerwoche teil, die in diesem Jahr vom 13. bis 19. November stattfindet. „Wir möchten noch mehr Frauen für die berufliche Selbstständigkeit begeistern und hierbei Unterstützung anbieten“, erläutert Wirtschaftsförderin Christa Linnemann das Ziel. Gemeinsam mit Kerstin Vogelsang von der Existenzgründungsagentur für Frauen (EFA) leitet sie am Mittwoch, 15. November, einen Gründerinnen-Workshop.