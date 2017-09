Polizei hofft auf Zeugenhinweise Zwei Autoaufbrüche in der Gemeinde Ganderkesee

Hoykenkamp/Ganderkesee. Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind jetzt der Polizei gemeldet geworden. Die Täter waren in Hoykenkamp und Ganderkesee unterwegs.

In der Zeit von Freitagmittag, 12 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 17 Uhr, haben bislang unbekannte Autoknacker aus einem am Quellenweg in Hoykenkamp abgestellten Fahrzeug unter anderem Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe wird auf circa 1800 Euro geschätzt.

Auch am Ebereschenweg waren bislang unbekannte Täter aktiv. Dort wurde aus einem Fahrzeug unter anderem ein Navi mitgenommen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Wer verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wildeshausen unter Telefon (04431) 941115 in Verbindung zu setzen.