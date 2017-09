Kulturhaus Müller in Ganderkesee Neuer Internetauftritt mit tagesaktuellen Infos

Kunsthistorikern Dr. Wiebke Steinmetz stellte am Donnerstag den neuen Internetauftritt für das Kulturhaus Müller vor. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Das Kulturhaus Müller am Ring in Ganderkesee hat einen neuen Internetauftritt. Ab sofort erhalten Kulturinteressierte jede Menge Informationen rund um den „Ort der Begegnung und Kultur“ – modern, nutzerorientiert und vor allem tagesaktuell. Das haben Kunsthistorikerin Dr. Wiebke Steinmetz und regioVHS-Geschäftsführer Dr. Jens Kohne am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Website betont.