Gas und Bremse verwechselt 29-Jährige kracht in Elmeloh beim Einparken gegen Wand

29-Jährige kracht in Elmeloh beim Einparken gegen Wand MEC öffnen

Foto: Michael Gründel

Elmeloh. Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch beim Einparken gegen die Wand einer Gaststätte an der Elmeloher Straße geprallt. Sie verursachte dabei an Fahrzeug und Gebäude einen Sachschaden von rund 14.500 Euro.

Nach Angaben der Polizei krachte die Fahrerin gegen 11.50 Uhr gegen die Wand, nachdem sie beim Einparken Gas gab, anstatt auf die Bremse zu treten. Niemand wurde verletzt.