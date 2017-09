Samstag mehr als 100 Aktive vor Ort Ganderkeseer mit Großaufgebot bei Oldenburger Kramermarkt

Ganderkesee/ Oldenburg. Die Teilnahme der GGV-Delegation am Oldenburger Kamermarktsumzug fällt am Samstag größer als gewohnt aus. Zum Finale der 66. Session laufen mehr als 100 Akive mit. 500 Kilogramm Kamellen werden verteilt.

Sechs mal die Elf– die noch laufende närrische 66. Faschingssession geht nun langsam zu Ende. Doch am 11.11. gibt es ja schon die Nächste. Weil aber die Zahl Elf bei den Ganderkeseer Narren eine ganz besondere Bedeutung genießt, wollen die Faschingsfreunde der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) diese 66. Session nicht sang- und klanglos auslaufen lassen, kündigt Klaus Paukstat an. (Lesen Sie auch: Der Kramermarkt in Zahlen)

Besonders große Formation vor Ort

„Darum sind wir am Samstag, 30. September, beim Umzug zum Oldenburger Kramermarkt in besonders großer Formation unterwegs“, erläutert Paukstat, der den Auftritt mit seiner Frau, Prinzessin Anke III,: und Gerrit Einemann geplant hat. Anders als in den Vorjahren werden diesmal nicht ausgewählte Gruppen, sondern Abteilungen der GGV selbst mitmarschieren.

Garden und Spielmannszug

Neben den „Rotjacken“ des Festausschusses werden unter anderem die Männergarde, die Weiß-Pinken Funken, die Rot-Blaue Garde und die Weiß-Blauen Funken für den Ganderkeseer Fasching werben. Unterstützt werden sie vom Spielmannszug Ganderkesee. Zuschauer dürfen sich über 5000 Luftballons sowie 500 Kilogramm Kamellen als Wurfmaterial freuen.

Ganderkeseer im Fernsehen

Die Aktiven, die an Startnummer 37 stehen, rechnen fest mit ihrem Auftritt im TV. Der NDR überträgt den Umzug am Samstag, 30. September, ab 14.45 im Internet und zeitversetzt von 16 bis 17.34 Uhr im Fernsehen. Ab 14 Uhr überträgt auch der Lokalsender Oeins das Spektakel im Kabelfernsehen. Auch beim 50. Bremer Freimarktsumzug am Samstag, 21. Oktober, treten die Faschingsmacher wieder mit einem Großaufgebot an.

