In Wildeshausen vor die Tür gesetzt Bley von Polizei abgewiesen: Land soll Rechtslage prüfen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley musste beim Besuch des Innenministers Boris Pistorius (SPD) das Polizeikommissariat Wildeshausen verlassen. Archivfoto: Thomas Deeken

Wildeshausen. „Dürfen Landtagsabgeordnete bei Ministerbesuchen nun nicht mehr anwesend sein?“ Diese Kleine Anfrage hat jetzt der CDU-Landtagsfraktionschef Björn Thümler an die Landesregierung gestellt, nachdem dem CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley am Dienstag beim Besuch von Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Zutritt zum Polizeikommissariat in Wildeshausen verwehrt worden war.