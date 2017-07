Benefizabend im Schützenhof Volle Hütte beim Rock gegen Krebs in Ganderkesee

Volle Hütte beim Rock gegen Krebs in Ganderkesee MEC öffnen

Haben den Schützenhof gerockt: Red Hot 54. . Foto: Klaus Warninghoff

Ganderkesee. Die Erwartungen übertroffen hat das erste Benefiz-Festival „Rock ‘n‘ Roll vs Cancer“ am Samstag im Schützenhof am Habbrügger Weg: „Die Hütte war voll“, freut sich Organisator Benjamin Meyer.