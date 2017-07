Arbeitsmarkt für Flüchtlinge Flüchtlinge erkunden in Dötlingen fünf Bauernhöfe

Dötlingen/Landkreis Oldenburg. Arbeit suchende Flüchtlinge haben in der Landwirtschaft Chancen. Vor der Arbeit steht aber auch in dieser Branche meist eine gründliche Ausbildung.

24 Männer und Frauen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, dem Libanon und Algerien sind am Montag auf dem Hof Oltmann in Dötlingen aus einem Bus gestiegen, um Einblick in die Landwirtschaft in Deutschland zu gewinnen. Mancher der Flüchtlinge hätte am liebsten direkt zur Forke gegriffen und mitgeholfen. Doch schon allein die Hygienevorschriften, die Angst vor der Verbreitung von Seuchen in der intensiven Landwirtschaft bremste die Gäste aus: „Ich gehe in den Stall, öffne das Tor, und Sie können hineinschauen“, stellte Landwirt Ralf Oltmann klar. Am Schweinestall ging das noch mit Straßenschuhen. Bei den Puten durfte der ganze Hof nur mit Schutzüberzügen betreten werden.

Fünf „grüne“ Betriebe erkundet

Die Integrationsbeauftragte des Landkreises Oldenburg Ute Frankenfeld und die Integrationslotsin der Landwirtschaftskammer Lydia Vaske haben die ganztägige Rundfahrt für Flüchtlinge vorbereitet, die mehr wissen wollten über Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft und verwandten „grünen“ Berufen wie Gartenbau. Auf dem Hof Oltmann, in der Gärtnerei Schachtschneider in Neerstedt, auf dem Hof Stuhr in Rhade und im landwirtschaftlichen Lohnunternehmen Kuhlmann in Neerstedt gab es überdies Einblicke in die auf Spezialisierungen abzielenden Strukturen in diesem Wirtschaftsbereich. Die Abschlussrunde gab es auf dem Hof des fernsehbekannten Uwe Abeln in Grad mit der bunten Mischung von Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Hofcafé.

Intensiv, spezialisiert und digital

„Wir haben festgestellt, dass die Berufsfelder in den Herkunftsländern und in Deutschland nicht übereinstimmen“, stellte Mit-Organisatorin Frankenfeld fest. „Hier ist die Landwirtschaft intensiviert, spezialisiert und digitalisiert“, ergänzte sie. Oltmann bekräftigte die Aussage: „Wir haben mit Überwachung von Ställen und Anlagen am Computer mehr zu tun als mit Handarbeit.“ Die Landwirtschaft suche Arbeitskräfte, aber vor allem gut ausgebildete Fachkräfte. Auch „Trainee on the job“ sei möglich. „Und bei der Aufzucht von Ferkeln und Küken setzen wir auch gerne Frauen ein“, berichtete Oltmann.

Arbeitsvermittler an Bord

Bei der Fünf-Höfe-Tour hatten die Flüchtlinge zwischendurch die Gelegenheit, mit Ausbildungsberatern der Landwirtschaftskammer sowie mit Mitarbeitern der Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven und des Jobcenters des Landkreises Oldenburg Detailfragen zu erörtern. Hilfreich waren dabei Dolmetscher für Arabisch und Farsi sowie ehrenamtliche Paten. Die Probleme sind gemäß dem jeweiligen Flüchtlingsstatus – im Asylverfahren, geduldet oder anerkannt – zu vielschichtig für pauschale Antworten.