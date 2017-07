Polizei hofft auf Zeugenhinweise In Großenkneten in Schuppen und Werkstätten eingebrochen

Grossenkneten. Drei vollendete Einbrüche und einen versuchten Einbruch hat die Polizei am vergangenen Wochenende in Großenkneten registriert.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 29. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 11.00 Uhr, in Schuppen, Werkstätten beziehungsweise Gartenhäuser an den Straßen Buchenallee, Hellbuscher Weg und Hellbusch eingestiegen. An der Buchenallee flüchteten der oder die Täter nach dem Auslösen einer Alarmanlage. Bei den anderen Objekten gelangten die Einbrecher nach dem Aufhebeln der Türen in die Gebäude und entwendeten verschiedene elektronische Geräte. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 in Verbindung zu setzen.