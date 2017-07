Kleinkunst-Reihe in Oberschul-Mensa „Böse Schwestern“ präsentieren „Best of“ in Ganderkesee

Ganderkesee. Zum Auftakt der nächsten Kleinkunst-Reihe, organisiert von der regioVHS Ganderkesee-Hude, kommt das Theater „Die Bösen Schwestern“ aus Hannover in die Mensa der Oberschule Ganderkesee. Das Duo präsentiert am Donnerstag, 14. September, ein „Best of: Das Beste aus 2000 Jahren!“. Beginn ist um 20 Uhr.

Chris Palmer und Adrian Anders sind die komischen alten Weiber von der Schicksalsgemeinschaft „Nähen für den Hunger“, die 1998 mit dem gleichnamigen Programm zum ersten Mal das Publikum zu Lachtränen hingerissen haben. Seitdem haben die beiden Künstler insgesamt elf Abendprogramme mit der hartgesottenen Ex-Chansonette aus Ungarn, Anita Palmerova, und dem kleinen Omchen Magda Anderson auf die Bretter gestellt. Von den elf Programmen spielen sie heute noch fünf – oft in Hannover, aber auch quer durch die Republik, allen voran das aktuelle Erfolgsstück „Sex & Kreim im Altenheim“. Beim „Best of“ dürfen natürlich das „Altenheim“ und das „Nähen für den Hunger“ nicht fehlen. Dazu gibt es Ausschnitte aus „Herzhaft willkommen!“, „Lösegeld für Batta Illitsch“, „Zuckerbabies“, „Musste schütteln!“, „Geschenkt!“ und !Abschied ist ein schweres Schaf“. Wenn die beiden Künstler touren, „sind immer die Gitarre, ein Tamburin und die obligatorische Flasche Eierlikör im Gepäck“, heißt es in einer Ankündigung.

„Glücklich wie ein Klaus“

Mit einem Lieder-Kabarett wird danach Olaf Bossi in Ganderkesee erwartet. „Glücklich wie ein Klaus“ heißt das Programm, das am Donnerstag, 12. Oktober, vorgestellt wird. Der in Stuttgart lebende Italo-Schwabe ist Liedermacher und Kabarettist, der mit einer Mischung aus Familienwahnsinn und Gesellschaftskritik in die Oberschule kommt. „Mal bitterschwarz-satirisch, mal fröhlich-heiter, mal melancholisch-nostalgisch kämpft Bossi um eine heile Welt“, informiert der Veranstalter.

Am 9. November Polit-Kabarett

Volkmar Staub ist für Donnerstag, 9. November, engagiert worden. Er bringt sein Polit-Kabarett „Lacht kaputt, was Euch kaputt macht“ mit. Der Künstler ist laut Ankündigung „der zuständige Lachbearbeiter im öffentlichen Dienst, immer hochaktuell, und diskutiert sogar Geschehnisse, die noch gar nicht passiert sind“.

„Push-up. Pillen & Prosecco“

Um „Push-up, Pillen & Prosecco“ geht es schließlich in der letzten Veranstaltung der Ganderkeseer Kleinkunst-Reihe in diesem Jahr. Am Donnerstag, 7. Dezember, will Maria Vollmer „offen und schonungslos die erlebnisreiche Übergangsphase zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und Klosterfrau, Rock'n'Roll und Rheumadecke schildern“.

Günstiges Kleinkunst-Abo

Karten für 18 beziehungsweise 22 Euro gibt es unter Telefon (04222) 44444 oder im Internet unter www.regioVHS.de. Wer alle Veranstaltungen sehen möchte, die jeweils um 20 Uhr beginnen, könnte auch über ein Kleinkunst-Abo nachdenken, durch das man insgesamt zehn Euro gegenüber dem Einzelkartenpreis spart.