Auf haltende Fahrzeuge aufgefahren Kind und Autofahrer bei Unfall in Bookholzberg verletzt

Kind und Autofahrer bei Unfall in Bookholzberg verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Bookholzberg sind am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Bookholzberg. Bei einem Auffahrunfall sind am Sonntagnachmittag in Bookholzberg zwei Personen leicht verletzt worden: ein 37-jähriger Autofahrer sowie ein elfjähriges Kind, das in einem anderen Fahrzeug saß.

Eine 40-jährige Frau aus Bremen befuhr um 15.20 Uhr die Stedinger Straße in Richtung Berne. Als sie auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Laut Polizei erkannte ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst das auch und hielt ebenfalls an. Ein weiterer Fahrer, ein 29-Jähriger aus Berne, sah die beiden haltenden Fahrzeuge allerdings zu spät und prallte mit seinem Wagen auf den des Delmenhorsters. Dessen Fahrzeug wurde dabei auf das Auto der 40-Jährigen geschoben. Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro Der 37-Jährige und ein elfjähriges Kind im Fahrzeug der Bremerin wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos des Unfallverursachers und des Delmenhorsters waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.