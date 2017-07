Auf ein Eis mit den Bundestagskandidaten Die DLRG-Jugend plaudert mit Grotelüschen, Mittag und Dürr

krim Heide. Die DLRG-Jugend hat sich am Sonntag mit drei Bundestagskandidaten der Region getroffen und ihnen viele Fragen gestellt. Dazu gab es auch noch ein Eis.

Bei Spaghetti-Eis und Eiskaffee hat die DLRG-Jugend der Ortsgruppe Ganderkesee am Sonntag in Heide in gemütlicher Runde mit den Bundestagskandidaten Susanne Mittag (SPD), Astrid Grotelüschen (CDU) und Christian Dürr (FDP) geplaudert und sie mit Fragen gelöchert.

„Falls ihr noch nicht genau wisst, wen ihr wählen sollt“, leitete Patrick Kasparak die Runde ein. „Ich hätte da ein Angebot“, warf Mittag gleich ein und zog damit die Lacher auf ihre Seite. Nachdem sich alle auf das „Du“ einigten, wurden schon die ersten Fragen aus einem vorher gesammelten Fragenpool gezogen. Weil Grotelüschen im Stau stand und erst später dazustieß, konnte sie nicht auf alle Fragen antworten.

Lieblingssitznachbar

„Wer ist im Bundestag ihr Lieblingsnachbar und neben wem sitzet ihr nicht so gerne?“, lautete gleich die erste Frage. Mittag erklärte zunächst, dass es im Plenum keine festen Plätze gebe. „Wer redet, sitzt vorne und ich sitze auch gerne vorne“, sagte sie. Dürr, der bisher nur im Landtag saß, konnte schon bei drei Gelegenheiten die Stühle im Bundestag testen. Und einmal, wie er erzählt, nahmen links vor, hinter und neben ihm gleich drei AfD-Mitglieder Platz. „Die möchte ich nicht noch einmal neben mir haben“, sagte er und lachte.

Gerade weil sie selbst ehrenamtlich engagiert sind, wollten die Jugendlichen dann wissen, ob die Kandidaten das Ehrenamt für ausreichend gewürdigt halten. Mittag: „Besser geht immer.“ Auch wenn es inzwischen finanziell besser unterstützt werde, müsse auf Bundesebene diskutiert werden, wie die Ehrenamtlichen vor allem im Beruf gestärkt werden könnten. Inga Einemann von der DLRG-Jugend warf dazu ein, dass beispielsweise zusätzliche Urlaubstage eingerichtet werden könnten, da die Ehrenamtlichen für ihr Engagement meist diese Tage opferten. Dürr betonte, dass Niedersachsen „das Ehrenamt-Land Nummer eins im Bundesvergleich“ sei. Ändern würde er zum Einen die Infrastruktur und zum anderen die Bürokratie. Auch Grotelüschen fand, dass die staatliche Begleitung sich wandeln müsse: „Wir brauchen eine Struktur, die das Ehrenamt erleichtert.“

Auch persönliche Fragen

Neben den politischen Fragen wurden auch persönliche gestellt: „Wer sind eure Vorbilder?“ Während Mittag keine Einzelperson zum Vorbild nehme, würde sich Dürr auf Guide Westerwelle festlegen: „Er hat mich seit den 90ern begleitet.“ Auch wenn Grotelüschen ebenfalls kein einzelnes Vorbild habe, so hätten Helmut Kohl, Konrad Adenauer und Angela Merkel sie geprägt.

Und damit die Fragerunde auch ein wenig unterhaltsam blieb, sollten die Kandidaten die Baderegeln aufzählen und erzählen, wo sie am gerne schwimmen gehen. Und wo sie schon beim Thema waren: „Wann, wo und von wem habt ihr schwimmen gelernt?“, interessierte die Rettungsschwimmer. Während sein Sohn gerade selbst langsam Schwimmen lerne, sei Dürr damals beim Schwimmverein Ganderkesee „ins Wasser geworfen worden“, erinnert er sich, „aber es hat funktioniert.“ Bis zur dritten Klasse hatte er dann sogar schon das Gold-Abzeichen. Mittag sei von ihrem Vater ins Wasser gehalten worden, denn einen Kurs habe es damals nicht gegeben. „Ich habe dann so lange herum gepaddelt, bis es geklappt hat“, erzählte sie. Und Grotelüschen konnte bereits mit vier Jahren schwimmen: „Mein Papa war DLRG-Mitglied und hat mich mit diesen Flügelchen langsam herangeführt.“

Begeistert vom Format

Nach der Fragerunde waren alle drei Kandidaten gleichermaßen von dem Format begeistert: Mittag freute sich darüber, so auch andere Gruppen als bei den Podiumsdiskussionen erreichen zu können. Auch Dürr mache diese Lockerheit im Gespräch „manchmal mehr Spaß als die klassischen Diskussionen“. Und Grotelüschen hätte solche Formate auch gerne außerhalb des Wahlkampfs zum Austausch.

Entstanden sei die Idee für die Fragerunde aus einem Projekt des Landesjugendrings, erklärte Madita Einemann von der DLRG-Jugend. Allerdings finde das Format „Auf ein Eis mit...“ meist nur zu Kommunal- und Landtagswahlen statt. Ziel sei es, mit den Kandidaten gemütlich ins Gespräch zu kommen.