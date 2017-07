Unfall im Landkreis Oldenburg Motorradfahrer bei Wildeshausen schwer verletzt

mik Wildeshausen. Ein 28-Jähriger ist am 30. Juli 2017 nahe Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, um kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad verunglückt und schwer verletzt worden.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist heute Nachmittag, 30. Juli 2017, bei einem Unfall nahe Wildeshausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Dötlinger gegen 14.05 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Bauerschaft Glane in Richtung Wildeshausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam er den Angaben zufolge aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer stürzte und verletzte sich schwer. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 28-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand laut Polizei Totalschaden von 7000 Euro.