Das etwas andere Festival Wieder Hunderte Besucher trotz Regens bei „Garden of Voices“

Kirchkimmen. Party zwischen Blumen und Teichen: Das „Garden of Voices“-Festival in Kirchkimmen zog am Samstag trotz Regens wieder Hunderte Besucher an.

Wenn die Technik einmal ausfällt, ist das kein Problem. Zumindest beim „Garden of Voices“-Festival in Kirchkimmen. Denn dort stehen die Musiker nur wenige Meter vom Publikum entfernt – manchmal auch sogar direkt mittendrin. In den öffentlichen Schaugarten der Familie Stünkel kamen am Samstag zur inzwischen sechsten Ausgabe des etwas anderen Festivals rund 250 Besucher – fast um die Hälfte weniger, als im letzten Jahr. Besonders der Regen hielt die Besucherzahlen etwas zurück. „Wir hatten eigentlich fast jedes Jahr Regen“, erinnert er sich. „Aber das ist halt Open Air.“

Zwischen viel Grün und Blumen genossen die Besucher dennoch die gemütliche, familiäre Atmosphäre im Pavillon auf umgedrehten Getränkekisten oder einfach im Gras. Unterstützung bekamen die Veranstalter Henry Kunst und Nicolas Nitsche besonders von Familie und Freunden. „Ohne die würde das hier nicht gehen“, betonte Kunst.

„Anderes Feeling“

Sieben Bands und Singer-Songwriter machten aus der Gartenidylle eine Partymeile. Als Opener trat Solokünstler Alexander von Rothkirch im Garten auf. „Er kommt ursprünglich aus Hude. Das ist jetzt quasi ‚back to the roots‘“, sagt Kunst. Nach dem etwas ruhigeren Anfang steigerte sich dann nicht nur die Lautstärke, auch die Musikrichtung wechselte: Nach der Hardcore-Punk-Band Call it off aus den Niederlanden, ging es über Hip-Hop von Eljot Quent bis hin zu Le Fly als Headliner, die ihre Musik selbst als „St. Pauli Tanzmusik“ bezeichnen.

Nachdem Le Fly das Wochenende davor beim Deichbrand-Festival, standen sie nun vor einem etwas kleineren Publikum – nur rund fünf Meter von den Besuchern entfernt. „Das ist ein ganz anderes Feeling als beim normalen Festival“, betonte Kunst, „aber auch für die ist das Neuland, die kennen nur die große Bühne.“

Vorerst letztes Mal

Zum Abend hin füllte sich dann auch der Garten immer mehr. Allerdings nicht genug: „Wir haben den Entschluss gefasst, dass das vorerst das letzte Mal war“, sagte Nitsche. „Wir hatten ein gutes Line-up und es gibt kaum noch etwas, was man besser machen kann. Es scheint aber von außerhalb nicht so angenommen zu werden.“ Das sei den großen Aufwand nicht mehr wert. Deshalb sei es am Samstag quasi ein Abschiedskonzert gewesen. „Vielleicht fangen wir irgendwann wieder ganz von vorne an“, so Nitsche.