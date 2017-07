Zwölf Spielstationen für Kinder Ortsverein feiert Sommerfest in Schlutter

Schlutter. Beim Sommerfest des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege auf dem Spiel- und Bolzplatz in Schlutter wurde für Klein und Groß etwas geboten.

An der Schokokuss-Wurfmaschine haben die Kinder beim Sommerfest des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege besonders Freude gehabt. Wird die Zielscheibe getroffen, fliegt einem – so wie hier Emily – die süße Leckerei entgegen. An zwölf Spielstationen konnten sich die Kinder austoben. Am Abend gab es dann ein „Spiel ohne Grenzen“, bei dem Mannschaften aus Jugendlichen und Erwachsenen in drei lustigen Spielen gegeneinander antraten. Den Abschluss bildete eine kleine Disco mit Musik von zwei Nachwuchs-DJs.