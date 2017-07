Täter gelingt Flucht Dieb stiehlt Navi aus Gärtnerei-Auto in Wildeshausen

Wildeshausen. Ein Dieb hat in Wildeshausen am 28. Juli 2017 ein Navigerät und einen Rucksack aus einem Firmenfahrzueg gestohlen.

Während Mitarbeiter einer Gartenbaufirma am vergangenen Freitagnachmittag, 28. Juli 2017, ihrem Auftrag in Wildeshausen an der Adolf-Menzel-Straße nachgingen, näherte sich nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter, männlicher Täter dem unverschlossenen Firmenfahrzeug. Über die Beifahrerseite gelangt er in das Innere und entwendete ein Navigationsgerät und einen Rucksack. Von einem Nachbarn angesprochen, flüchtete der Dieb in Richtung Hunte. Bekleidet war der Täter den Angaben zufolge überwiegend in schwarzem Outfit. Er trug jedoch Schuhe mit roter Sohle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon (04431)941115 in Verbindung zu setzten. Der Schaden beläuft sich nach Mitteilung der Polizei auf rund 130 Euro.