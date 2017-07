Feuerwehreinsatz Schuppen auf Campingplatz bei Wildeshausen in Flammen

Wildeshausen. Ein Geräteschuppen auf einem ehemaligen Campingplatz bei Wildeshausen ist am frühen Samstagmorgen, 29. Juli 2017, niedergebrannt.

Auf dem Campingplatz Aumühle bei Wildeshausen, der nach der Schließung im Vorjahr vor einem Neuanfang durch das Engagement eines Investors steht, ist am frühen Samstagmorgen, 29. Juli 2017, ein Holzschuppen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ahlhorn, die mit 25 Brandschützern und sechs Fahrzeugen ausgerückt war, stand der fünf mal fünf Meter große Geräteverschlag bereits in Vollbrand. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unbekannt. Verletzte gab es den Angaben zur Folge nicht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Aue-Camp GbR will den Platz in den nächsten Jahren wieder herrichten.