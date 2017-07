Diebstahl in Verbrauchermarkt Diebe stehlen 25 Gartenstühle in Großenkneten

Großenkneten. Diebe haben in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2017 in Großenkneten, Landkreis Oldenburg, 25 Gartenstühle gestohlen.

25 weiße Gartenstühle aus Kunststoff haben unbekannte Täter in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag vom Freigelände eines Verbrauchermarktes Am Rieskamp gestohlen. Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilte, müssen die Diebe die Stühle der Marke „Kettler“ mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden wird den Angaben zufolge mit 750 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon (04431)941115 in Verbindung zu setzten.