Orts- und Verkehrsverein Schönemoor „Bürger in Schönemoor wollen frühzeitig Infos“

„Bürger in Schönemoor wollen frühzeitig Infos“ MEC öffnen

Müllsammeln, auch das gehört zum Vereinsleben. Doch meist sind es die Erwachsenen, die dabei mithelfen. Das stört Bernd Schulte. Beim Thema „Ehrenamt ausüben“ wünscht er sich von der Jugend mehr Einsatz. Archivfoto: Thomas Deeken

Schönemoor. Der Neuenlander Berd Schulte ist stolz auf das Landschafts- und Naturschutzgebiet in Neuenlande. Doch was kommt, wenn die B212 neu irgendwann kommt? Und was bringt die Entwicklung des Windparks? Im dk-Interview sagt der Vorsitzende des Orts- und Verkehrsvereins Schönemoor, wo den Bürgern der Schuh drückt.