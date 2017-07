Nagetier breitet sich aus Jäger in der Region sagen Nutrias den Kampf an

Ganderkesee/Hude. Die Nutria, auch als Biberratte bekannt, breitet sich zunehmend auch bei uns aus. Die lästigen Nagetiere untergraben Deiche und Dämme.

Helmut Blauth wählt drastische Worte: „Sie werden uns noch überrennen.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst meint damit ein Tier, das dem Bisam ähnelt, aber erheblich größer ist: die Nutria, auch als Biberratte bekannt, eine aus Südamerika stammende, sich immer stärker in Mitteleuropa verbreitende Nagetierart.

Nutrias dürfen geschossen werden

Was die an Gewässern lebenden Nutrias zu einer Plage macht, ist ihre Vorliebe, meterlange unterirdische Gänge zu buddeln und somit Dämme, Deiche und Uferböschungen zu beschädigen. „Es ist eine invasive Art, die ausgerottet werden muss“, fordert Blauth.

In Bremen haben Nutrias, die sich dreimal im Jahr vermehren können, bereits an Deichen zu schaffen gemacht. „Auch in einigen Teilen Niedersachsens ist das schon ein Riesenthema“, sagt der erfahrene Jäger. Vor allem im Emsland, aber auch im Landkreis Cloppenburg sind die Biberratten in großer Zahl gesichtet worden. Und von Jägern zur Strecke gebracht worden, denn in Niedersachsen zählen die Nutrias zum jagdbaren Wild.

In naher Zukunft auch in Ganderkesee erwartet

Im Bereich der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst sind sie bislang in Hude-Wüsting ins Fadenkreuz der Jäger geraten. Rund 80 Tiere sind im vergangenen Jahr in Revieren an der Hunte abgeschossen worden, berichtet der örtliche Hegeringleiter Kurt Maas.

So weit ist es in Ganderkesee noch nicht. Nach Angaben des dortigen Hegeringleiters Jan-Bernd Meyerholz ist die Biberratte in diesem Gebiet bislang noch nicht gesichtet worden. Das dürfte sich schon bald ändern: „Ich rechne damit, dass Nutrias hier im nächsten oder übernächsten Jahr auftauchen.“

Keine Gefahr für Rückhaltebecken

Eine Gefährdung des Hochwasserrückhaltebeckens in Schlutter sieht Heiko Stubbemann vom Ochtumverband zwar nicht gegeben. „Es handelt sich um ein Trockenbecken mit Lehmboden, da haben es Nutrias schwer, reinzukommen“, erklärt der Verbandsvorsteher. An anderen sensiblen Stellen sei das Nagetier aber sehr wohl eine Gefahr für den Hochwasserschutz. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass sich die Nutrias nicht weiter vermehren“, sagt Stubbemann. Deshalb habe der Ochtumverband für Jäger eine Prämie von sechs Euro pro vorgelegter Schwanzspitze ausgelobt.

Ausgewachsene Nutrias werden bis zu 65 Zentimeter groß und wiegen an die zehn Kilo. Ihre Ausbreitung in Europa ist vor allem auf von Pelztierfarmen entflohene Tiere zurückzuführen.