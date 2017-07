Nostalgiebild Ganderkesee 1984: Richt- und Schulfest am Gymnasium

Ganderkesee. Über einen Mangel an Besuchern konnte sich das Gymnasium Ganderkesee im November 1984 nicht beklagen.

Denn nicht nur das Richtfest am Projekthaus, sondern auch ein großes Schulfest wurden gefeiert. In der Aula und in den Klassenräumen waren neben einem Schülervorspiel auch viele Aktionen angesagt: Es gab unter anderem einen Friseursalon, eine Teestube und Blumenstände. Wer einen der Besucher oder Schüler erkennt, kann sich am Freitag, 28. Juli, ab 10 Uhr unter Telefon (04221) 156122 melden. Alle Nostalgiebilder gibt es hier.