Nachfrage in Delmenhorst und Ganderkesee Bislang kein Ansturm auf die Ehe für alle

Ganderkesee/Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Der Gesetzgeber hat jüngst den Weg frei gemacht für die Ehe für alle. Ein möglicher „Ansturm“ gleichgeschlechtlicher Paare auf die Standesämter in Ganderkesee, Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg ist bislang allerdings ausgeblieben.

Im Ganderkeseer Rathaus etwa haben sich noch keine homosexuellen Paare gemeldet, die von der neuen Möglichkeit, ganz offiziell zu heiraten, Gebrauch machen wollen. „Wir hatten bisher keine solchen Anfragen“, berichtet die zuständige Fachbereichsleiterin Evelyn Breithaupt. Fehlanzeige auch im Huder Standesamt, wie auf Nachfrage zu erfahren ist. In der Gemeinde Hatten hat laut Standesbeamtin Ina Johannes ein gleichgeschlechtliches Paar nach einem Termin für die Eheschließung gefragt.

13 eingetragene Lebenspartnerschaften in Ganderkesee

Aus mangelnden Nachfragen könne jedoch nicht automatisch geschlossen werden, dass es kein grundsätzliches Interesse unter Homosexuellen an der Ehe für alle gebe, ist Breithaupt überzeugt: „Die Betreffenden verfolgen auch die Medien und haben mitbekommen, dass die Standesämter noch eine Vorbereitungszeit benötigen.“

Das „Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ ermöglicht es fortan, schon bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften in eine Ehe umzuwandeln. Nach Auskunft von Evelyn Breithaupt haben in Ganderkesee seit der Einführung im Jahr 2001 13 Paare eine solche Lebenspartnerschaft begründet.

Noch viele offene Fragen

Wie eine Umwandlung verwaltungstechnisch zu handhaben ist, ist noch unklar. „Wir haben noch keine Arbeitsanweisungen erhalten, zum Beispiel ob es bei der Umwandlung der Lebenspartnerschaft ein Zeremoniell wie bei der Eheschließung gibt oder ob es eine Amtshandlung am Schreibtisch sein wird“, sagt Ina Johannes, Standesbeamtin in der Gemeinde Hatten. Auch könne Sie noch nicht sagen, ob das Gesetz über die Ehe für alle am 1. Oktober oder 1. November in Kraft tritt.

Software muss angepasst werden

Baldige Aufklärung erwartet sich Johannes vom Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Niedersachsen. Dessen stellvertretende Vorsitzende Marion Hippenstiel wartet jedoch selbst noch auf Handlungsanweisungen durch das Bundesinnenministerium: „Wir hängen noch in der Luft.“ Ein wichtiger Punkt in der Vorbereitungszeit bis zum Inkrafttreten des Gesetzes sei die Anpassung der Software für das bundesweit einheitliche Fachverfahren bei Eheschließungen.

Einige Nachfragen in Delmenhorst

Das Thema „Ehe für alle“ ist seit Wochen in aller Munde. Derzeit allerdings können gleichgeschlechtliche Paare noch keine Ehe schließen, da das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist. „Das Standesamt rechnet damit, dass dies ab dem 1. Oktober oder 1. November 2017 der Fall sein könnte“, sagt Stadtsprecher Timo Frers auf Nachfrage. Beim Standesamt hätten sich bereits ein paar in einer Lebenspartnerschaft lebende gleichgeschlechtliche Paare erkundigt, wie und wann sie ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln können. Paare, die ohne bisherige Lebenspartnerschaft die gleichgeschlechtliche Ehe schließen wollen, seien noch nichts an Standesamt herangetreten. Lebenspartnerschaften können übrigens ab Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr begründet werden. Für gleichgeschlechtliche Paare ist dann nur die Eheschließung möglich.