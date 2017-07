Unfall an Kreuzung Motorradfahrer in Grossenkneten angefahren

Grossenkneten. Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Großenkneten ist am Mittwochabend ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Wildeshausen leicht verletzt worden.

Laut Polizeibericht wollte eine 20-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst am Mittwochabend um 19.30 Uhr die Hauptstraße in Großenkneten queren. Dabei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, über die Schadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen liegen der Polizei keine Angaben vor.