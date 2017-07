Gerste, Raps und Weizen in Not Ganderkesees Landwirte leiden unter dem vielen Regen

Ganderkesee. Die Ernte-Bedingungen für die örtlichen Bauern sind derzeit alles andere als günstig. Immer wieder gibt es heftige Regenfälle. Zum Teil keimt das Getreide schon auf dem Halm.

Erst war er bloß lästig, jetzt drohen sogar wirtschaftliche Einbußen: Der in den letzten Tagen gefallene Dauerregen scheint den Landwirten die Ernte zu vermiesen, Ertragseinbrüche drohen vor allem beim Raps. Doch auch Bauern, die in der zurückliegenden Hitzeperiode ihre Wintergerste nicht rechtzeitig einbringen konnten, haben jetzt das Nachsehen.

Zermürbt vom Dauerprasseln

Zermürbt vom Dauerprasseln sorgen sie sich, wie sie ihre Ernte unter Dach und Fach bekommen sollen.

„Wir rechnen wetterbedingt vor allem beim Raps mit deutlich niedrigeren Erträgen“, blickt Rainer Bücking, Landwirt in Ganderkesee und 2. stellvertretender Vorsitzender des Oldenburger Kreislandvolkverbands, voraus. Genau jetzt stehe der Raps kurz vor der Ernte. Die Pflanzen seien reif und könnten das viele Wasser nicht mehr aufnehmen.

Nasse Äcker, nasse Ernte

Und auf den nassen Äckern könnten die Landwirte Gerste, Weizen und Raps eben nicht ernten. Die Folge: „Starkregen oder Hagel schlagen die Körner aus den Ähren“, so Bücking. Derart vom Dauerregen durchnässt, beginne auf einigen Feldern auch noch die Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, teils schon auf dem Halm zu keimen.

Im Südosten ist’s noch viel schlimmer

Bücking betont, dass die Landwirte in der Region angesichts der dramatischen Lage ihrer Kollegen in Südost-Niedersachsen aber durchweg noch mit einem blauen Auge davonkommen würden.

„Von den riesigen Niederschlagsmengen mit bis zu 100 Litern auf dem Quadratmeter sind wir zum Glück ganz, ganz weit entfernt“, sagt er. Allerdings sei die Niederschlagsheftigkeit in der Gemeinde Ganderkesee in diesem Sommer höchst unterschiedlich: „Mal hat es in Bergedorf enorm geschüttet, in Ortsnähe gab es dann nur wenig Regen“, beschreibt der Landwirt, der seine Felder am Fahrener Weg hat, die Extreme.

Raps vom Wetter stark gebeutelt

Dem Raps hat in diesem Jahr nicht nur der übermäßige Regen übel mitgespielt. „Es war im Frühjahr noch sehr kalt, so sehr, dass die Bienen mit ihrer Bestäubungsleistung deutlich zurückgeblieben sind“, erklärt Bücking. Zudem habe in der Hauptblütezeit einsetzender Nachtfrost dann auch noch viele Schoten geschädigt.

Ernteverluste noch ungewiss

Wie groß die Ernteverluste letztlich sein werden, lasse sich noch nicht abschätzen. „Entscheidend ist der weitere Witterungsverlauf“, so Bücking. Denn, um die Ernte weiter einbringen zu können, müsse die Sonne sowohl das Getreide als auch die Böden erst einmal so richtig trocknen. Auf der sicheren Seite, so scheint es, können sich derzeit nur die Bauern wähnen, die in der zurückliegenden kurzen Hitzeperiode schon Teile der Ernte eingebracht haben. Ein Gutes, so zeichnet sich gerade ab, haben die enormen Regenfälle vermutlich aber doch noch.

Getreide leidet, Mais profitiert

„Die Maisernte könnte in diesem Jahr sehr gut ausfallen“, kündigt Bücking zaghaft an. Von einer Rekordernte will der erfahrene Landwirt lieber noch nicht sprechen. Denn wer weiß schon, welche unterwarteten Kapriolen das Wetter im Sommer 2017 für die Bauern noch bereit hält.

