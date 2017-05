In der Zeit von Sonntag, 28. Mai bis Montag, 29. Mai, hat sich an der Ganderkeseer Gewerbestraße ein kurioser Einbruchdiebstahl in ein Autohaus zugetragen. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee. Wie die Polizei erst am Dienstag meldete, hat sich bereits in der Zeit von Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 29. Mai, gegen 7.30 Uhr an der Gewerbestraße in Ganderkesee ein kurioser Einbruchdiebstahl in ein Autohaus zugetragen.

Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Tor gelangten die Diebe auf das Gelände des Autohauses. 25 Altbatterien gestohlen Vom Hof wurden rund 25 gebrauchte Kfz-Batterien entwendet. Der Schaden wurde von der Polizei auf 740 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (04431) 941115 zu melden.