Brandursache noch unklar Motorroller fängt in Streekermoor Feuer

Motorroller fängt in Streekermoor Feuer MEC öffnen

Am späten Montagnachmittag hat ein Motorroller am Bohlenweg in Streekermoor Feuer gefangen. Foto: Timo Nirwing

Hatten-Streekermoor. Am späten Montagnachmittag hat ein Motorroller am Bohlenweg in Streekermoor Feuer gefangen.