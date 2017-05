Am helllichten Tag Drei Einbrüche in Großenkneten

Großenkneten. In gleich drei Häuser in Großenkneten ist am Sonntag eingebrochen worden. Schmuck und Bargeld erbeuteten die Täter dabei.

In der Zeit zwischen 10 und 17.30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu zwei Wohnhäusern in der Straße An der Buchenallee, teilte die Polizei mit. Sie hebelten Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Schmuckgegenstände und Bargeld nahmen sie mit.

In der Hauptstraße drangen unbekannte Täter im gleichen Zeitraum in eine Werkstatt ein und durchsuchten diese. Hier wurde laut Polizei nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den drei Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 in Verbindung zu setzen.