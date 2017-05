Schützenfest in Schönemoor Kette des Schützenkönigs wandert vom Vater zum Sohn

Anika Flügger und Marc Bührmann (3. und 4. v. l.) sind das neue Königspaar bei den Schönemoorer Schützen. Eingerahmt werden sie von den weiteren Mitgliedern des neuen Königshauses: (v. l.) Nico Jüchter, Manfred Bührmann, Felix Flügger, Melina Apfelhofer, Ulrich Mutke und Marius Flügger. Foto: Dirk Hamm

Schönemoor. Das erste neue Königshaus der diesjährigen Schützenfestsaison in den Ganderkeseer Ortsteilen steht fest: Zum Abschluss der dreitägigen Festivitäten an und in der Schießsportanlage des SV Schönemoor ist am Sonntagabend Marc Bührmann als Schützenkönig proklamiert worden.